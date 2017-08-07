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Боевик ПКК курсирует между Азербайджаном, Арменией и Грузией?

Автор: Отдел информации 

Генеральный президент Турецкого общества борьбы с необоснованными армянскими претензиями (ASİMDER) Гексель Гюльбей выступил с очередным сенсационным заявлением, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, террористическая организация ПКК создала на территории Грузии свою ячейку, и эмиссар этой ячейки по прозвищу «Авроман» постоянно посещает Армению, Грузию и Азербайджан.

Гексель Гюльбей утверждает, что ПКК ведет в Грузии серьезную работу. Там издается журнал организации «Утренняя звезда». Руководит ячейкой некий Абдулрахман Париев. Помогает этой террористической организации член «Объединения по охране прав человека в Курдистане» Осман Байдемир, который постоянно разъезжает между Баку и Тбилиси. Именно этого человека называют «Авроманом». Отметим, что речь не идет об Османе Байдемире, бывшем главе муниципалитета Диярбакыра, находящимся под арестом.

«Этот человек, находясь в розыске в Турции, неоднократно посещал и Армению, и Азербайджан. Почему он до сих пор не арестован и не передан Турции?», - заявил Гексель Гюльбей.

Он утверждает, что боевики ПКК проходят подготовку в военных лагерях на территории Армении, затем при поддержке курдов-езидов, живущих в Грузии, переходят на территорию Турции и устраивают теракты на черноморском побережье страны.

Отметим, что Гексель Гюльбей уже не впервые заявляет о том, что террористы ПКК проходят подготовку в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана.

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