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Массовое отравление азербайджанцев на украинском курорте фото

Автор: Гюльнар Алиева 

В Украине в курортном городе Трускавец в санатории «Лесная песня» произошло массовое отравление среди отдыхающих там туристов-азербайджанцев, сообщили haqqin.az сами отдыхающие.

По их словам, число отравившихся достигло уже 15 человек. Пациенты санатория говорят, что отравление сопровождается рвотой, повышением температуры, головной болью и общей слабостью.

Руководство оздоровительного учреждения никак не объясняет причин массового отравления.

«Одного из отравившихся зовут Интигам Годжаев. Ему за ночь три раза вызывали скорую помощь, делали уколы. Отдыхавший вместе с ним брат тоже отравился. Также признаки отравления были обнаружены у четырех членов одной семьи, отдыхавших в этом санатории. Все они – в тяжелом состоянии. В общем отравление зафиксировано у 15 человек. Многие азербайджанцы попали в этот санаторий по путевкам турфирм. Мы хотим, чтобы наши турфирмы больше никого не отправляли в этот санаторий», - сказал наш собеседник.

«Вечером у меня резко поднялась температура, я чувствовал себя очень плохо. Я подумал, что у меня простуда и обратился к врачу санатория. Но врач мне сказал, что у меня пищевое отравление. Врач также сказал, что я не первый, кто обратился к нему с такими симптомами. Мне сделали укол и дали подписать бумагу, что я не жалуюсь на отравление. Но мне ничего не сказали о причинах этого отравления», - сказал другой пациент санатория - Эльчин Алиев.

Пациенты говорят, что в этом санатории отдыхающих часто кормят некачественной едой. Они подозревают, что причиной отравления стала рыба, которую подали им два дня назад.

 

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