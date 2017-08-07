Турция снова не будет участвовать в Евровидении

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник опроверг появившуюся недавно информацию, согласно которой республика намерена в следующем году принять участие в Евровидении, передает ТАСС.

"На данный момент это не так", - сказал он на встрече с представителями прессы в Анкаре, отвечая на вопрос о возможном участии Турции в международном музыкальном конкурсе.

2 августа в Twitter на странице турецкой рок-группы MaNga, которая заняла второе место на конкурсе 2010 года в Осло, появилась запись следующего содержания: "Евровидение? Снова. Новое. Заново".

После этого пользователи социальных сетей сделали вывод, что Турция все же решила возобновить свое участие в песенном состязании.

Напомним: Турция бойкотирует Евровидение с 2013 года, считая несправедливой существующую там систему голосования. Следующий конкурс пройдет в мае 2018 года в Лиссабоне.