Подписаться на уведомления
 

Сотрудники полиции пострадали при пожаре в Сумгаите

 

В результате пожара, произошедшего вечером 5 августа в пятиэтажном здании общежития в Сумгаите, где проживают вынужденные переселенцы, отравились дымом, а также получили телесные повреждения пятеро сотрудников полиции – капитан Сархан Агамиров, лейтенанты Ягуб Джалилов и Анар Аббаслы, а также сержанты Умуд Джафаров и Асим Керимли, говорится в сообщении МВД.

По предварительной информации, на третьем этаже общежития после короткого замыкания в сети начался пожар. В результате сгорела площадь в 100 квадратных метров вместе с имуществом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Сумгаитского РУП эвакуировали в безопасное место 80 семей. Состояние сотрудников полиции, находящееся под контролем врачей, хорошее, они продолжают службу.

Отметим, что в субботу вечером на третьем этаже пятиэтажного здания общежития в Сумгаите, общей площади в 4420 квадратных метров, произошел пожар.

Как ранее сообщили пресс-служба МЧС Азербайджана, пожар распространился на территорию площадью в 100 квадратных метров, в результате чего сгорели входные двери 15 квартир.

Говорится, что пожарным удалось спасти от огня 15 человек, а 20 человек были эвакуированы.

419 просмотров


Старости
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует!
Интересы России и Азербайджана столкнулись в Европе? Ветер сдует! наша аналитика
Наша погода
Сегодня 46° / 24°
8 Авг 38° / 24°
9 Авг 39° / 28°
10 Авг 34° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0061 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Пожар в Гирканском национальном парке потушен Обновлено
Ильхам Алиев подписал Закон о страховании от безработицы
В Баку похитили женщину и ее двухлетнего сына
В Иране арестованы 27 игиловцев
Нападение на турецкий конвой в Ираке: есть раненые
Белая акула напала на туриста в Хургаде
В Ираке убит организатор терактов в Париже и Брюсселе
В аэропорту Сочи объявили эвакуацию по ошибке
Шахрияр Мамедъяров и Левон Аронян могут сыграть в финале Кубка мира
В Италии пожарные специально поджигали леса
Сотрудники полиции пострадали при пожаре в Сумгаите
Турция снова не будет участвовать в Евровидении
Массовое отравление азербайджанцев на украинском курорте фото
Боевик ПКК курсирует между Азербайджаном, Арменией и Грузией?
Центробанк о новом курсе маната
Взрыв на базе войск Асада: десятки убитых фото
В Египте будут казнены соратники Мурси
Драка между азербайджанцами и чеченцами есть убитый и раненые; видео
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
В бакинском метро избили женщину-контролера
Госкомстат об инфляции в Азербайджане
Паранджа в Латвии попадет под запрет
Российско-армянская группировка под командованием Путина наша реакция
Азербайджанские хакеры разгромили армянские туристические сайты
Арабского туриста ограбили в бакинском ночном клубе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться