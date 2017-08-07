Сотрудники полиции пострадали при пожаре в Сумгаите

В результате пожара, произошедшего вечером 5 августа в пятиэтажном здании общежития в Сумгаите, где проживают вынужденные переселенцы, отравились дымом, а также получили телесные повреждения пятеро сотрудников полиции – капитан Сархан Агамиров, лейтенанты Ягуб Джалилов и Анар Аббаслы, а также сержанты Умуд Джафаров и Асим Керимли, говорится в сообщении МВД.

По предварительной информации, на третьем этаже общежития после короткого замыкания в сети начался пожар. В результате сгорела площадь в 100 квадратных метров вместе с имуществом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Сумгаитского РУП эвакуировали в безопасное место 80 семей. Состояние сотрудников полиции, находящееся под контролем врачей, хорошее, они продолжают службу.

Отметим, что в субботу вечером на третьем этаже пятиэтажного здания общежития в Сумгаите, общей площади в 4420 квадратных метров, произошел пожар.

Как ранее сообщили пресс-служба МЧС Азербайджана, пожар распространился на территорию площадью в 100 квадратных метров, в результате чего сгорели входные двери 15 квартир.

Говорится, что пожарным удалось спасти от огня 15 человек, а 20 человек были эвакуированы.