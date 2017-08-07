В Италии пожарные специально поджигали леса

В Сицилии 15 пожарных подозревают в поджогах. Как сообщает AP, пожарные сами устраивали возгорания, чтобы выезжать по вызовам.

Полиция в Рагузе сообщила, что глава пожарной команды находится под домашним арестом, остальные под следствием. Отмечается, что вспомогательные силы пожарных получают дополнительные 10 евро в час от правительства за тушение пожаров.

Полиция отметила, что одна из подобных пожарных бригад выезжала на вызовы чаще других летом 2013 и 2014 годов. Некоторых пожарных также подозревают в совершении ложных чрезвычайных вызовов.