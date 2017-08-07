Шахрияр Мамедъяров и Левон Аронян могут сыграть в финале Кубка мира

Сайт Международной федерации шахмат (FIDE) опубликовал сетку соревнований Кубка мира, который пройдет в Тбилиси со 2 по 27 сентября.

В Кубке мира примут участие 128 шахматистов, в числе которых и два азербайджанских гроссмейстера – Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

Мамедъяров в 1/64 финала сыграет с китайцем Гуанчу Лиу. Если Шахрияр одолеет первого соперника, то в 1/32 финала встретится с победителем пары Юрий Кузубов (Украина) – Сергей Жигалко (Беларусь). До финала он также может сыграть с такими известными шахматистами, как Хикару Накамура (США), Вишванатан Ананд (Индия), Фабиано Каруана (США) и другими.

Теймур Раджабов находится в другой половине сетки. В 1/64 финала он встретится с фарерцем Хельги Дам Зиской. Во втором раунде Раджабов может сыграть с победителем пары Владислав Артемьев (Россия) – Бенджамин Бок (Голландия). Уже в третьем раунде (1/16 финала) Теймура может ждать матч с действующим обладателем Кубка мира россиянином Сергеем Карякиным, едва не обыгравшим Магнуса Карлсена в матче за чемпионскую корону. А в 1/8 финала может состояться встреча Раджабова и армянина Левона Ароняна. Кстати, с Карлсеном Раджабов при благоприятном стечении обстоятельств может сойтись в полуфинале.

С Раджабовым, Карлсеном, Карякиным, Ароняном и еще 64 шахматистами Шахрияр Мамедъяров может сыграть только в финале.

Победитель и финалист Кубка мира получат возможность сыграть в турнире претендентов за право провести матч с Магнусом Карлсеном.

Призовой фонд Кубка мира – 1 миллион 600 тысяч долларов. Победитель получит 120 тысяч.