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В Иране арестованы 27 игиловцев

 

Спецслужбы Ирана задержали 27 связанных с террористической группировкой "Исламское государство" боевиков, в том числе готовивших теракты на территории страны, передает Рейтер со ссылкой на заявление иранского Министерства информации и национальной безопасности.

Как сообщили в министерстве, информация о боевиках была получена в ходе обмена разведданными в преддверии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

Сообщается, что 10 боевиков были задержаны за границей и позднее переданы Ирану, еще 17 человек задержали на территории страны.

По данным министерства, пятеро из задержанных планировали совершить теракты в Иране, остальные являлись их сторонниками.

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