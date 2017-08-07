В Иране арестованы 27 игиловцев

Спецслужбы Ирана задержали 27 связанных с террористической группировкой "Исламское государство" боевиков, в том числе готовивших теракты на территории страны, передает Рейтер со ссылкой на заявление иранского Министерства информации и национальной безопасности.

Как сообщили в министерстве, информация о боевиках была получена в ходе обмена разведданными в преддверии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

Сообщается, что 10 боевиков были задержаны за границей и позднее переданы Ирану, еще 17 человек задержали на территории страны.

По данным министерства, пятеро из задержанных планировали совершить теракты в Иране, остальные являлись их сторонниками.