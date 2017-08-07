Международный ресурс OC Media, специализирующийся на проблемах Кавказа, опубликовал материал о смешанных армяно-азербайджанских семьях в Грузии. Автор материала Гита Элибекян отмечает, что накаленные отношения между Арменией и Азербайджаном не помеха для подобных браков, хотя эти семьи довольно часто сталкиваются с невозможностью ездить к родственникам друг друга. Однако порой находят варианты, когда армяне приезжают в Азербайджан, а азербайджанцы – в Армению.

В Грузии нет данных о числе армяно-азербайджанских пар, но найти их не составляет труда. Часть из них вступили в брак в советское время, другие — уже после разгоревшегося конфликта в 1990-х годах, пишет Элибекян. В качестве примера она приводит 27-летнюю грузинскую армянку Зенфиру Киракосян, которую назвали в честь ее азербайджанской бабушки. 10 лет назад она вышла замуж за Али. Мать Али — армянка, а отец — азербайджанец.

Несмотря на азербайджанские корни, Зенфира выросла в армянской среде. Она считает себя армянкой и посещает Армянскую апостольскую церковь в Тбилиси. «Когда я первый раз встретила своего мужа, не было никаких вопросов к тому, что я армянка, а он азербайджанец», — рассказывает Зенфира. Она по-прежнему посещает воскресную службу в церкви, празднует национальные праздники как раньше, и даже говорит с Али на армянском.

«В чем разница? Единственное, — у моего мужа азербайджанская фамилия, а у меня — армянская», — поясняет она. Из этого вытекает более существенная проблема невозможности совместного путешествия в Армению и Азербайджан.

Смешанные армяно-азербайджанские браки вызывают раскол среди родственников. К примеру, азербайджанка Назлы родилась в Тбилиси и вышла замуж за местного армянина. Данный факт оказался не по душе бакинским родственникам. Она уже много лет не разговаривает с ними.

Назлы Гаспарян после свадьбы еще в 1978 году взяла фамилию мужа – Степы Гаспаряна. Она вспоминает то время, когда армяне и азербайджанцы мирно сосуществовали друг с другом. «Многие были против нашего брака», — рассказывает она. Ее свекровь не хотела азербайджанскую невестку, но когда муж их познакомил, она приняла ее и отметила, «какую красивую азербайджанскую невесту привел в дом ее сын».

Иногда супруги из смешанных пар, проживающие в Грузии, могут ездить в страны друг друга. Например, армянская женщина, выйдя замуж за азербайджанца, может поехать к нему на родину, если возьмет фамилию мужа или у нее она будет грузинская. Лейла (издание изменило ее настоящее имя) говорит, что только близкие родственники знают о ее армянских корнях, для остальных она все держит в тайне. По приезду в Баку Лейла посетила армянскую церковь и армянский район. Она рассказывает, что пожилые люди по-прежнему используют старые наименования локаций. «Мне очень понравился город и надеюсь, что мой муж однажды сможет увидеть Армению», — отмечает она.

Муж Лейлы Али также хочет путешествовать по региону. «Надеюсь, когда-нибудь мы сможем свободно отправиться в Армению и Азербайджан без опаски быть ущемленными за нашу этническую принадлежность», — говорит он.

Армяно-азербайджанским смешанным семьям в Тбилиси часто удается совмещать традиции всех трех культур — грузинской, армянской и азербайджанской. Обычно они говорят на четырех языках: грузинском, азербайджанском, армянском и русском. Посещают как мечети, так и армянские церкви, готовят и едят грузинские, армянские и азербайджанские блюда, пишет издание.

Зенфира работает в небольшой пекарне в пригороде, делает «армянский лаваш» (кавычки наши – Ред.). Она каждый день забирает домой свежий хлеб, и ее свекровь часто готовит азербайджанский плов. «Я хочу, чтобы наша дочь была знакома с кухнями обеих стран», — говорит Зенфира, которая вместе с ней посещает мечеть и армянскую церковь. Однако в шесть лет дочь решила, что она мусульманка.

Еще пример - Кристина, чья мама — азербайджанка, а отец — армянин, отмечает, что единственным предметом споров в ее семье является толма/долма. «Папа говорит, что толма — это армянское блюдо, хотя мама настаивает на том, что оно из Азербайджана. Но какая разница, если это просто вкусно», — говорит она.

Тридцатидвухлетняя Ина (имя вымышленное) рассказала, что иногда ей приходится скрывать свои армянские корни. «Однажды друзья и родственники мужа приехали в Грузию навестить нас. Во время разговора (на русском) я пыталась скрыть свою национальность, но моя семилетняя дочь в какой-то момент воскликнула: «Мамочка, ты же армянка, так ведь?»», — вспоминает она. После она попыталась сменить тему разговора, надеясь, что никто не обратил на это внимания.

Ина вместе с мужем продает сувениры и натуральные соки на одной из центральных улиц Тбилиси. Для гостей из Азербайджана и Турции она говорит на азербайджанском, с армянами — на родном языке. Однако обычно представляется грузинкой.

Возвращаясь к семье Назлы, издание отмечает, что Степа Гаспарян был удивлен, когда узнал, что его жена говорит с детьми на азербайджанском. «Я думал, что мои дети армяне, но они не знали язык. Мы знали, что в раннем возрасте человек быстро учится и решили, что дети будут знать сразу четыре языка. Моя жена тоже говорит на армянском, даже лучше меня», — говорит Степа.

Назлы рассказывает, что национальность не вызывает споров в ее смешанной семье, однако вопрос вероисповедания мучал ее долгое время. Она приняла христианство после крещения детей в армянской церкви, но очень об этом сожалеет, говорит, что «в тот день жизнь изменилась к худшему. Возможно, Бог наказал меня».

Назлы хочет вернуться к исламу, но это создаст ряд проблем. «Меня беспокоит только то, что когда я умру, моя семья не будет похоронена рядом со мной».

А есть еще история Эрика Мамедзаде. Его отец - азербайджанец, а мать - армянка. Он владеет магазином кавказских ковров и антиквариата, который, по его словам, похож на «старый Кавказ», где терпимость и межнациональный дух пропитывали весь Старый Тбилиси. «Да будут благословленны те сладкие времена», — говорит он, мечтая вернуть былые годы.