Рахмон уволил посла в Азербайджане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Азербайджане и по совместительству в Грузии Зохира Саидова, сообщает сайт Азия Плюс.
Послом в Азербайджан назначен Соли Рустам.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Азербайджане и по совместительству в Грузии Зохира Саидова, сообщает сайт Азия Плюс.
Послом в Азербайджан назначен Соли Рустам.
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