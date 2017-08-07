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Рахмон уволил посла в Азербайджане

 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Азербайджане и по совместительству в Грузии Зохира Саидова, сообщает сайт Азия Плюс.

Послом в Азербайджан назначен Соли Рустам.

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