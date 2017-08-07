Эрдоган обвиняет Германию в поддержке террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в поддержке террористов, так как она не выдала Турции подозреваемых в госперевороте в июле 2016 года, попросивших политического убежища в ФРГ. Об этом турецкий лидер заявил на конференции в черноморской провинции Ризе, передает Reuters.

«Германия занимается подстрекательством террористов», — отметил Эрдоган.

По его словам, власти Турции передали канцлеру ФРГ Ангеле Меркель 4,5 тыс. досье, но не получили ответа ни на одно из них.

«Когда в Турции находится террорист, Германия просит нас выдать его. Но сами не хотят выдавать нам ни одного. Получается, что Турция вне законов вашей судебной системы?» — резюмировал Эрдоган.