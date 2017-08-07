Samsung представила новый смартфон

Samsung представила смартфон Galaxy S8 Active, который задуман как особо прочная модификация флагмана S8, сообщает Лайф.

Устройство получило ударопрочный корпус с металлической рамкой по краям, способный выдерживать падения с высоты до полутора метров. По утверждению производителя, надежность смартфона соответствует военному стандарту MIL-STD-810G. Кроме того, аппарат имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP68.

Изогнутый OLED-дисплей, ставший фирменной чертой линейки S8, заменен на обычный 5,8-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass.

На первом этапе Galaxy S8 Active будет эксклюзивом для абонентов американского оператора связи AT&T. Поставки устройства стартуют 11 августа, его цена составит порядка $840.