Глава МИД: Мы отомстим США тысячу раз

Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо выступил с заявлением относительно американских угроз и новых попыток санкционного давления.

Ли Ен Хо заявил, что Соединенные Штаты ответят за очередную попытку надавить на Пхеньян. По словам министра иностранных дел, за "подлые и незаконные действия США КНДР отомстит тысячу раз".

При этом северокорейский министр добавил, что Вашингтон не хочет вставать на путь равноправного диалога, а вместо этого пытается разрушить саму основу КНДР.

Напомним, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую развитие северокорейской ракетно-ядерной программы и одновременно ужесточающую санкции в отношении КНДР. Ограничительные меры касаются экспорта ряда полезных ископаемых, включая уголь. Кроме того, введены санкции против 13 официальных лиц и предприятий КНДР.