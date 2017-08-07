В Москве зарезали армянина

В Москве возле стадиона «Открытие Арена» неизвестный мужчина ранил ножом гражданина Армении. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в столичную больницу с ножевым ранением живота доставили 33-летнего гражданина Армении. Также у мужчины выявили травму головы и ушибы.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, между потерпевшим и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний избил гражданина Армении и ударил его ножом в живот, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется розыск преступника.