Трамп: Рейтинг моей поддержки высок как никогда

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа высок как никогда. Об этом 7 августа заявил Трамп в своем твиттере.

"Электоральная база Трампа стала больше и мощнее, чем когда бы то ни было, хотя "фейковые" опросы говорят об обратном. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть на мои митинги в Пенсильвании, Айове, Огайо, Западной Вирджинии", - написал он в твиттере.

Между тем опубликованные ранее этим летом опросы указывают на то, что американцы не в восторге от работы Трампа на посту президента США. Так, в начале августа были обнародованы результаты исследований компаний Quinnipiac и Gallup, согласно которым рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту государства не превышает 36%.