Опрос: мусульмане в США подвергаются дискриминации

Мусульмане в США считают, что подвергаются дискриминации, свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного PEW Research Center, сообщает РИА Новости.

В частности, 68% мужчин-мусульман и целых 83% женщин-мусульманок заявляют, что в США много случаев дискриминации их единоверцев. Также 57% мусульманок считают, что в последнее время ситуация ухудшилась.

64% мусульман недовольны направлением, в котором движется страна, и 74% считают, что президент Дональд Трамп недружественно настроен в отношении мусульман. При этом 90% мусульман заявляют, что гордятся тем, что они американцы.

Опрос проводился с 23 января по 2 мая 2017 года, в котором приняли участие 1000 мусульман, проживающих в США.