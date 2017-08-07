Киев направил ноту протеста Польше

В МИД Украины вручили ноту польскому послу Яну Пекло в связи с намерением польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что Украина рассматривает такие намерения «как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинского-польского партнерства».

«Оценка исторических событий - дело историков. Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которая навредила бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша», - отмечается в комментарии.

Как сообщалось ранее, к столетию независимости Польши в 2018 году собираются выпустить паспорта в новом дизайне, среди других изображений там планируют разместить "Мемориал орлят" во Львове.