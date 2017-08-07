У экс-главы ОПЕК отняли дом за десятки миллионов

Суд в Нигерии принял решение изъять дом стоимостью около 37,5 миллиона долларов, принадлежавший экс-министру нефти и бывшему президенту ОПЕК Диезани Алисон-Мадуэке, которую власти подозревают в коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Власти подозревают, что министр приобрела дом в собственность в 2013 году в результате незаконных действий. Также проводится расследование в отношении собственности экс-министра в Британии и США. Алисон-Мадуэке отвергает обвинения властей.

В 2015 году экс-министр нефти Нигерии, тогда занимавшая пост президента ОПЕК, была задержана в Лондоне. По данным нигерийских СМИ, британская полиция задержала ее и еще четырех человек по подозрению во взяточничестве и коррупции. Впоследствии власти Британии отпустили ее под залог.