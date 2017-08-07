Еще одно землетрясение в Турции

В турецком Бодруме сегодня в 21:25 произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 4,1, сообщает в понедельник CNN Turk.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
В турецком Бодруме сегодня в 21:25 произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 4,1, сообщает в понедельник CNN Turk.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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