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Армения открыла огонь: ранен 13-летний азербайджанец срочно

Автор: Отдел информации 

Вооруженные силы Армении открыли огонь по селению Гаралар Товузского района, сообщает Репорт. В результате обстрела ранены несколько гражданских лиц, в том числе подросток - 13-летний Рамин Сабир оглу Юсифов.

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