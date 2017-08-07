Вооруженные силы Армении открыли огонь по селению Гаралар Товузского района, сообщает Репорт. В результате обстрела ранены несколько гражданских лиц, в том числе подросток - 13-летний Рамин Сабир оглу Юсифов.
Новость обновляется.
Вооруженные силы Армении открыли огонь по селению Гаралар Товузского района, сообщает Репорт. В результате обстрела ранены несколько гражданских лиц, в том числе подросток - 13-летний Рамин Сабир оглу Юсифов.
Новость обновляется.
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