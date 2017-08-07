Аллахшукюр Пашазаде на переговорах с главой МИД Ирана

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, находящийся в Иране с визитом, встретился с министром иностранных дел этой страны Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщает АПА.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Ираном.

По словам Зарифа, стабильность и развитие Азербайджана важны для Ирана: "Отношения между Азербайджаном и Ираном построены на самом высоком уровне. Об этом свидетельствуют неоднократные встречи президентов наших стран".

В свою очередь Аллахшукюр Пашазаде поблагодарил Джавада Зарифа зв вклад в усиление сотрудничества между двумя странами.