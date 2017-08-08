В Кусарах подросток утонул в канале

В Кусарах утонул 11-летний мальчик. Об этом сообщает АПА.
Житель села Ладжат Рамид Бахруз оглу Нифталиев утонул в канале.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В Кусарах утонул 11-летний мальчик. Об этом сообщает АПА.
Житель села Ладжат Рамид Бахруз оглу Нифталиев утонул в канале.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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