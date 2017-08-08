ООО c лирическим названием «İlin Dörd Fəsli» (Четыре времени года), сокращенно İDF, в 2011 году возвело в Абшеронском районе жилищный комплекс «Ени Бакы». Казалось бы, отличный подарок городу и бакинцам, но почему-то предприниматели компании решили, что отныне все там будут жить по их правилам и установкам, а прописанные Конституцией права граждан Азербайджана новоселов комплекса не касаются.

Так что 15 тысяч обладателей трех тысяч новых квартир в «Ени Бакы» только поначалу считали себя счастливчиками, заполучившими заветные квадратные метры. Шли годы, и все поняли, что стали заложниками этой самой İDF. Оказалось, что ни продать, ни передать кому-нибудь по наследству свои полностью оплаченные квартиры они не могут, потому что по закону и сами-то не являются их собственниками - документы на оформление купчей им не дали и давать не собираются.

Все здания комплекса обслуживает некое подобие жилищно-эксплуатационной конторы, учрежденное строительным ООО. Возглавляет «жэк» грозный радетель компании, а отнюдь не жильцов Эхтирам Юсифов. Свои функции этот человек видит лишь в том, чтобы обитатели новостроек не вышли из-под тотального контроля поставивших его на эту должность хозяев.

На территорию комплекса допущена только одна компания кабельного телевидения и один-единственный интернет-провайдер. Так постановили в İDF, и ослушаться никто из жильцов не смеет: бдительный Эхтирам представителям других провайдеров пресекает сюда путь жестко и неукоснительно.

Карты газовых счетчиков «жэк» выдает только после того, как жильцы заплатят за добровольное страхование квартиры, причем в той компании, которую укажет «начальник».

Не могут жильцы и заключить прямое соглашение с «Азерэнержи». Комплекс, оказывается, построен на земле сельскохозяйственного назначения и «Азерэнержи» считает его возведенным незаконно. Но ООО İDF это только на руку – оно закупает электроэнергию по оптовым ценам и перепродает жильцам по собственным расценкам. А так как счётчики потребления электричества, установленные в домах комплекса, не прошли экспертизу и регистрацию в «Азерэнержи», их показания весьма относительны. Да и нужны ли они вообще, если жильцам ежемесячно раздают какие-то псевдосчета без обозначения номера VOEN, сумма на которых, как правило, на 5-10 манатов превышает плату за киловатты, обозначенные на и без того сомнительных измерительных приборах.

А вот непосредственные обязанности любой обслуживающей жилые здания организации ни самого Юсифова, ни İDF не волнуют.

Собирая с жильцов в качестве платы за коммунальные услуги 40 гяпик за квадратный метр, а с арендаторов (в комплексе несколько магазинов и офисов) 80 гяпик, «жэк» никаких услуг не предоставляет. Лифты, электропроводку, трубопроводы в домах жильцы чинят за свой счет. Мусор тоже никто не убирает, и дабы не сгинуть под кучами гнили, обитатели поселка сами вывозят его за пределы комплекса.

Никакой охраны комплекса, которая якобы входит в «квартплату», не осуществляется. Э.Юсифов, правда, подобрал себе команду из 15 молодчиков крепкого телосложения «для обеспечения охраны комплекса», но они следят лишь за тем, чтобы жильцы вдруг не взбунтовались из-за своего полукрепостного существования и заботятся только о неприкосновенности магазина строительных материалов, принадлежащего IDF. Так что разгуливает по поселку кто угодно, а из блоков пропадают велосипеды, детские коляски и даже электросчетчики.

Изрядно поистрепав за годы произвола застройщиков свои нервы и потратив уйму денег на несуществующие «услуги», группа жильцов создала и официально зарегистрировала альтернативу хозяйскому «жэку» – некоммерческое совместное общество собственников квартир. Инициатива пришлась по душе жильцам. Еще бы! За половину прежней платы, точнее, 27 гяпик за кв. метр, новая обслуживающая структура обеспечила здания домофонами, регулярно осуществляет уборку подъездов и территории, и др.

Но старый «жэк» и его хозяева сразу же ополчились на общественников. Недовольная İDF принялась преследовать чересчур самостоятельных жильцов за то, что они осмелились сами решать свои проблемы и прекратили платить компании неизвестно за что почти 80 тысяч манатов в месяц. Дошло до того, что молодчики Юсифова избили председателя общества Егяну Тахирову.

Владельцы ООО, возмущенные избавлением жильцов от его кабалы, подали в суд иск с требованием аннулировать регистрацию общества. Члены правления общества, чтобы дать на судебном разбирательстве юридически обоснованный ответ, заключили соглашение с адвокатом-аферистом Мехманом Мурадлы, заплатив ему за услуги 500 манатов. Адвокат несколько дней изучал проблемы жильцов, выслушивал их жалобы, а через некоторое время объявился уже в виде защитника… «İlin Dörd Fəsli». То есть просто предал интересы людей, нанявших его, заодно прихватив и их деньги. С большим трудом обществу собственников удалось вернуть 300 манатов, а остальные 200 так и остались у этого проходимца.

Но их проблемы были еще впереди. «Охранники» коменданта Юсифова перерезали провода, ведущие в квартиру Азада Велиева, задолжавшего за электричество некоторую сумму. И это несмотря на то, что жилец официально попросил время, чтобы постепенно погасить задолженность. В один из особенно холодных дней он, заручившись поддержкой общественного жэка, стал восстанавливать электрокабель. Немедленно явившиеся «боевики» кувалдой разгромили окна в подъезде и пытались выбить дверь в квартиру Велиева, за которой укрылись от гнева вездесущего Эхтирама хозяин и помогавшие ему соседи.

Прибывшая в поселок по вызову общественников полиция утихомирила «охранников», запротоколировав инцидент и даже сфотографировав разбитое окно и кувалду. Явился и переметнувшийся на более выгодную в финансовом отношении сторону адвокат Мурадлы, пытаясь оправдать беспредел своих новых клиентов.

Стражи порядка вроде бы тщательно провели расследование побоища с кувалдой, однако потом из Управления полиции Абшеронского района сообщили, что на правление общества собственников возбуждено уголовное дело «по факту хулиганства»…

Рассказавшие всю эту детективно-бытовую историю haqqin.az представители жителей «Ени Бакы» Самед Самедов, Амирали Велиев и Зияд Амрахов, попросили содействия лишь в одном: «Пусть это дело из Апшеронского управления полиции передадут в другие правоохранительные инстанции. Апшеронские полицейские действуют предвзято, а все наши свидетельства и показания не принимаются. С просьбой передать рассмотрение материалов дела в другие правоохранительные структуры мы обратились и к руководству МВД и Генпрокуратуры.

Объективности ради haqqin.az выслушал и другую сторону конфликта в лице коменданта Эхтирама Юсифова.

«Из-за задолженности по коммунальным услугам ни у кого подачу электроэнергии не останавливали. Что же касается нашего жэка, то мы работаем на законных основаниях - по договору с «İlin dörd fəsli», и все вопросы решает эта компания».

Какое-либо насилие со стороны охранников Э.Юсифов решительно отрицает. «Если кто-то кого-то избил, то пусть пострадавший обращается в полицию. Мы тут ни при чем. И про счетчики все неправда - разницы между их показаниями и предъявляемой нами суммы оплаты не может быть никакой. Возможно после того, как жилец зафиксировал количество потребленной энергии и нашим извещением прошло какое-то время. Вот и оказалось, что наша сумма не совсем соответствует счетчику…», - пояснил Э.Юсифов.

Про кувалду, правда, он ничего не сказал. Так что правоохранительным органам все же следует выяснить, было ли задействовано в конфликте между жильцами и жэком это орудие пролетариата, а заодно разобраться, законно ли вообще существование в «Ени Бакы» такого надзирающего учреждения.