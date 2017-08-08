Взрыв на военном складе в Украине

В городе Балаклея Харьковской области прогремел взрыв. Причиной инцидента названа детонация снаряда, который пытались разминировать.
По данным украинских СМИ, в результате взрыва ранения получил 27-летний военнослужащий. У него диагностированы травматическая ампутация правой стопы, открытый перелом левой голени, открытый перелом левой стопы, а также ожоги рук, лица и грудной клетки.
Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжелые последствия".
Напомним, 23 марта под Балаклеей произошло масштабное ЧП из-за пожара на складах боеприпасов.