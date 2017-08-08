Много погибших и раненых

Подразделения "Катаиб Сайид аш-Шухада", входящие в состав проправительственных военизированных отрядов "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение), подверглось обстрелу со стороны США. Как сообщил в понедельник телеканал As Sumaria со ссылкой на заявление ополченцев, инцидент произошел на территории Ирака близ границы с Сирией, передает ТАСС.

Согласно заявлению, США произвели массированный артиллерийский обстрел иракского ополчения. В результате удара имеется "большое число погибших и раненых". Шиитское ополчение призвало правительство Ирака провести расследование инцидента.

По информации телеканала Rudaw, ВВС США нанесли удар по колонне сил "Аль-Хашд аш-Шааби" на иракско-сирийской границе.