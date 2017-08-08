Европа страдает от «Люцифера» и проливных дождей

Жара, принесенная антициклоном «Люцифер», продержится в странах Южной Европы еще как минимум неделю, сообщает Евроньюс.

Особенно жаркая погода установилась в Греции и Италии. Городские власти Афин распорядились открыть для всех нуждающихся кондиционированные муниципальные помещения и водопои для бродячих кошек и собак.

На альпийских вершинах на севере Италии тают ледники. На перевале Стельвио, расположенном на почти трехкилометровой высоте, закрылся лыжный курорт, который обычно открыт круглый год. Таяние ледников провоцирует обвалы и оползни.

Но даже когда зной отступает, не все европейцы вздыхают с облегчением. В Австрии и на севере Италии похолодание вызвало проливные дожди. Вода затопила дороги и строения, селевые потоки уничтожили сельскохозяйственные угодья.

На альпийских вершинах на севере Италии тают ледники. На перевале Стельвио, расположенном на почти трехкилометровой высоте, закрылся лыжный курорт, который обычно открыт круглый год. Таяние ледников провоцирует обвалы и оползни.

Но даже когда зной отступает, не все европейцы вздыхают с облегчением. В Австрии и на севере Италии похолодание принесло с собой проливные дожди. Вода затопила дороги и строения, селевые потоки уничтожили сельскохозяйственные угодья.