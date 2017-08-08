Навальный пошутил о своем возможном убийстве

Политик Алексей Навальный назвал шуткой свои слова в ответ на вопрос корреспондента телеканала CBS о том, насколько вероятно его убийство. В эфире «Эха Москвы» основатель Фонда по борьбе с коррупцией отметил, что даже не думает над подобными вопросами.

«Он спросил: как вы думаете, а велика вероятность, что вас убьют? Я вспомнил известный российский анекдот про то, как у блондинки спрашивают, какая вероятность встретить динозавра около подъезда? Она говорит: 50 процентов, либо встречу, либо не встречу. Ну, я решил пошутить в русле этого анекдота, сказал: 50 процентов, либо убьют, либо не убьют. Я не знаю и не собираюсь даже думать об этом, и не имеет смысла даже думать об этом. Но СМИ восприняли это с серьезностью и вынесли это в заголовки, которые выглядят пугающе. Но, в общем, я не это имел в виду».

Навальный добавил, что в России у любого политика и любого человека, который занимается независимой политикой, есть определенные риски, однако их, по мнению оппозиционера, оценить в процентах или в вероятностях абсолютно невозможно.