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На военной базе в Израиле разбился вертолет: пилот погиб

 

На базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля "Рамон" в Негеве вечером 7 августа во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение боевой вертолет Apache, передает newsru.co.il.

В результате аварии погиб пилот вертолета, майор запаса. Штурман, старший лейтенант срочной службы, получил ранения. Их имена пока не сообщаются.

Пострадавший был доставлен в беэр-шевскую больницу "Сорока". Его состояние оценивается как тяжелое.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, в связи с катастрофой полеты вертолетов Apache временно приостановлены.

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