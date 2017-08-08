На военной базе в Израиле разбился вертолет: пилот погиб

На базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля "Рамон" в Негеве вечером 7 августа во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение боевой вертолет Apache, передает newsru.co.il.
В результате аварии погиб пилот вертолета, майор запаса. Штурман, старший лейтенант срочной службы, получил ранения. Их имена пока не сообщаются.
Пострадавший был доставлен в беэр-шевскую больницу "Сорока". Его состояние оценивается как тяжелое.
Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, в связи с катастрофой полеты вертолетов Apache временно приостановлены.