Босс «Формулы-1»: «Побольше бы таких гонок, как в Азербайджане!»

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри поделился впечатлениями от первой половины сезона-2017 и пожелал, чтобы как можно больше гонок были похожи по своему драматизму на Гран-при Азербайджана.

«Мы увидели интересные гонки, за титул борются больше пилотов, чем год назад, - цитирует Кэри autosport.com.ru. - Но могло быть и лучше. Было приятно увидеть третью команду на высшей ступени подиума. Хочется, чтобы подобное происходило почаще. Помимо инцидента между Хэмилтоном и Феттелем в Баку, было много интересного.

Произошло много драматичных событий, но это именно то, что нужно болельщикам: непредсказуемость, борьба, разногласия. Хочется еще большего. Мне понравилось, как повел себя в прошлом году на Гран-при Абу-Даби Хэмилтон, стремившийся завоевать титул любыми способами. Гонщики – это герои, и зрителям нужно, чтобы они выкладывались по полной ради победы. Именно это делает гонки такими привлекательными.

Нам нужны разные личности, и Феттель - один из величайших героев нашего спорта, даже если он полностью отличается от Хэмилтона. Нам нужны антиподы. Хэмилтон - один из гонщиков, с которыми мне доводилось ужинать. Меня поразили его вдумчивость и интеллект. Он яркая личность и настоящая звезда «Формулы-1».

Кто победит? Немец, выступающий за рулем итальянской машины, или британец на немецкой машине? Мне часто задают этот вопрос, и я отвечаю, что просто хочу видеть интересные гонки. Мне хочется, чтобы борьба за титул продолжалась до финального этапа в Абу-Даби.

Кроме того, было бы хорошо видеть больше таких гонок, как в Азербайджане, новых победителей и разных лиц на подиуме. На протяжении восьми недель Лэнсу Строллу приходилось выслушивать критику в свой адрес, а затем он всем ответил на трассе в Баку».

Слышать такие слова о Гран-при Азербайджана от Чейза Кэри приятно еще и потому, что в марте этого года возникло серьезное недопонимание между компанией Liberty Media, купившей «Формулу-1», и азербайджанской стороной. Причиной тому послужили заявления исполнительного директора компании Грега Маффея.

«Наша работа состоит не только в том, чтобы найти партнеров, которые будут хорошо нам платить, - заявил тогда Маффей. - Они должны нам помогать выстраивать бренд и помогать в создании продукта. Берни Экклстоуном двигала только жажда заработка, и в итоге мы получили этапы в таких городах, как Баку. Они заплатили нам большую сумму, но не сделали ничего, чтобы построить долгосрочный бренд и помочь бизнесу».

Чуть позже Чейз Кэри извинился перед организаторами Гран-при Азербайджана за слова Маффея, заявив, что далеко не все в руководстве «Формулой-1» разделяют данную точку зрения. Сам он подчеркнул, что абсолютно не согласен с утверждениями Маффея и расстроился из-за того, что ситуация была доведена до таких масштабов.

Кэри также выступил за сохранение этапа в Баку в календаре «Ф-1». Пока что у организаторов заключен 10-летний контракт с возможностью взять перерыв после пяти лет проведения Гран-при.