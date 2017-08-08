США готовятся к военной операции на Филиппинах

США могут начать военную операцию, в рамках которой американские ВВС смогут наносить авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" на территории Филиппин, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двоих чиновников в Министерстве обороны страны.



По данным телеканала, о плане начать операцию, который находится на рассмотрении в Пентагоне, США могут объявить во вторник. Отмечается, что авиаудары, вероятно, будут наносить беспилотники.

Если план будет одобрен, американские военные смогут атаковать позиции боевиков, угрожающих союзникам Вашингтона в регионе, включающим также вооруженные силы Филиппин.