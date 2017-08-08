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Назарбаев о влиянии антироссийских санкций на казахскую экономику

 

Новые санкции в отношении России непосредственно влияют на изменения цен на казахские энергоносители и сырьевую продукцию. Об этом сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с премьер-министром страны Бакытжаном Сагинтаевым, сообщают казахские СМИ 

— Я считаю, что правительство напряжённо работает. Я обращаюсь ко всем: до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать, — заявил президент Казахстана.

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Назарбаев о влиянии антироссийских санкций на казахскую экономику
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