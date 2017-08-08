Минобороны о росте напряженности на фронте

За минувшие сутки армянская армия 130 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в Ноемберянском и Иджеванском районах, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, а также на безымянных высотах в Красносельском районе Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Ферехли и Бала Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского и Кедабекского районов.

Вооруженные силы Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавенского, Физулинского и Джебраильского районов, а также с позиций, находящихся на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.