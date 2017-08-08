После того, как Совет Безопасности ООН единодушно проголосовал за принятие пакета экономических санкций против Северной Кореи, руководство этой страны в очередной раз продемонстрировало свою неуступчивость и воинственность.

В официальном заявлении говорится, что до тех пор, пока существует американская военная угроза, КНДР будет наращивать и усиливать свой ядерный потенциал: «Странно думать, что санкции, организованные враждебными силами, пошатнут КНДР и она изменит свою позицию». Соединенным Штатам же обещана месть «в тысячекратном размере».

В то же время глава МИД КНДР Ли Ён Хо отказался поддержать инициативу южнокорейского руководителя внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва по нормализации отношений между двумя странами. Министры встречались в Маниле на сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.

«В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними», - таков был ответ северокорейской стороны. Произвел ли на Пхеньян впечатление пакет введенных санкций, судить трудно. Отныне запрещен импорт из КНДР угля, железа, железной руды, свинца и морепродуктов.Также нельзя станет создавать совместные с Северной Кореей предприятия и нанимать на работу новых сотрудников-северокорейцев.

Кроме того, санкции введены также в отношении Банка внешней торговли КНДР. И это - серьезный удар по экономике страны. Ведь в прошлом году от экспорта угля тут получили 1,2 миллиарда долларов, между тем экспорт железа и железной руды оценивается в 251 миллион и еще в 113 миллионов – продажа за рубежом свинца и свинцовой руды, а в 295 миллионов – продажа рыбы и морепродуктов.

Большое значение для страны имеют и денежые переводы, поступающие сюда от работающих за границей, в основном в Китае, северокорейцев. Потери в валюте от санкций ожидаются минимум в треть от нынешней прибыли. Важный момент – поддержка санкционного пакета Китаем, без этого эффективность ограничительных мер была бы несущественной. Между тем эксперты утверждают, что Китай мог бы приложить больше усилий для давления на "опасного" соседа. Один только отказ от гуманитарных поставок нефти в Северную Корею и высылка работающих в Китае северокорейцев оказались бы очень больным ударом. Но Китай пока не хочет задействовать эти рычаги.

Кроме того, у него имеются известные разногласия с США по поводу размещения в Южной Корее противоракетных систем, представляющих, как считают в Пекине, угрозу в первую очередь китайской безопасности. Что стоит за словами северокорейских чиновников, когда они говорят о «тысячекратной мести», судить трудно.

Времена, когда от агрессивной северокорейской риторики просто отмахивались, прошли. Два последних запуска межконтинентальных баллистических ракет, прошедших в этом году, убедили всех, что угроза не иллюзорна. Ракеты пролетели по высокой траектории, почему и упали в Японском море, но, как считают специалисты, потенциально, будучи пущены под другим углом, они вполне могли бы достичь, скажем, Аляски, в одном случае, и Чикаго - в другом. Кроме того, Ким Чен Ын утверждает, что его страна уже испытала водородную бомбу.

Эксперты отрицают этот факт, но американский телеканал Fox News добыл комментарий представителя Министерства обороны США, который подтвердил, что КНДР работает над созданием водородной бомбы. Эта задача может быть выполнена северокорейскими учеными и инженерами за срок от полугода до полутора лет. Вот, собственно, и "тысячекратный ответ". Попытки всех вовлеченных в кризис сторон взять друг друга на испуг пока больше всего пугают наблюдающий эту эскалацию напряженности остальной мир.