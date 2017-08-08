Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров только за один день пребывания на форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле провел семь двусторонних встреч - с коллегами из Японии, Филиппин, КНДР, Новой Зеландии, Брунея, Сингапура и ЕС.

А пока глава российской дипломатии встречался со своими коллегами из стран Юго-Восточной Азии - напомню, что в АСЕАН и его дочерние организации типа ВАС и Восточноазиатского саммита входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа, – в Москве происходили кадровые перестановки в МИДе.

Указом Владимира Путина были освобождены от своих должностей постпред России при АСЕАН Михаил Галузин и постпред РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков. И если с последним все очевидно, 21 июня он был назначен главой Бюро по борьбе с терроризмом ООН, то причиной отставки Галузина послужили откровенные провалы в реализации концепции «поворота на Восток», принятой Кремлем в 2014-м году. Концепция же эта предусматривает, в условиях ухудшения отношений с США и ЕС, развитие сотрудничества с Китаем и государствами-членами АСЕАН.

Так что можно с полным основанием говорить, что нынешняя поездка Сергея Лаврова в Юго-Восточную Азию – это попытка реанимировать политику «поворота на Восток», только теперь к этой попытке надо добавлять порядковый номер два, поскольку "№1" закончился откровенным провалом – и в отношениях с Китаем, и в отношениях с государствами - членами АСЕАН, чему есть несколько весьма серьезных причин.

В течение почти трех лет со времени «поворота России на Восток» весь он, по сути, свелся к ряду двухсторонних договоренностей с Китаем и к вороху принятых меморандумов и протоколов о намерениях, которые в практическом плане мало что дали российской экономике. По сути, единственное достижение Москвы в отношениях с Пекином – это установление личных связей Владимира Путина и Си Цзиньпина, но даже это обстоятельство не оказывает серьезного влияния на продвижение серьезных проектов.

Более того, подавляющая часть зафиксированных на бумаге российско-китайских намерений так и осталась только на бумаге. Да и подписаны они были, скорее, в угоду политической конъюнктуре, чем на основании серьезных расчетов. За примерами далеко ходить не надо. Идея запустить китайцев в крупные месторождения нефти и газа заглохла из-за того, что не смогли договориться о цене вопроса. Осуществление же намерения заменить доллар и евро китайским юанем оказалось весьма сложным технически. Строительство магистрали из Китая в Европу – в рамках стратегии «один пояс - один путь» - после расчетов оказалось низкорентабельным, и Пекин выбрал для себя другое направление – через Центральную Азию. Ну а вопрос о создании зоны свободной торговли ЕАЭС – Китай так пока и не вышел из стадии обсуждения.

Столь же призрачными оказались и надежды на поток китайских инвестиций, которые, по расчетам Москвы, должны были бы компенсировать потери от возникших проблем с Западом. Пекин не только не «залил» российскую экономику деньгами, но и постепенно сокращает финансовую поддержку РФ. Если в 2015 году Россия получила из Китая займов на 18,06 миллиарда долларов, то в 2016 году уже только на 4,08 миллиарда.

Причем, судя по позиции китайской стороны, лимит на кредиты и инвестиции, выдаваемые России по политическим соображениям, практически исчерпан, и дальше все будет осуществляться на обычных условиях, причем диктовать их будет именно Пекин. Это вполне объяснимо – очередь желающих получить от него деньги огромна, есть из кого выбирать.

Но если в отношениях с КНР существует хоть какое-то, пусть по большей части и бесполезное, но все же движение, то со странами АСЕАН все выглядит куда печальнее. Прежде всего, в общем объеме торговли восточноазиатского региона на долю России приходится … 1%. А доля государств - членов АСЕАН в российском экспорте составляет 2%. По сути – показатели на уровне статистической погрешности, и нет никаких перспектив того, что они изменятся.

России попросту нечего предложить членам АСЕАН, кроме оружия, да и этот товар все более теряет свою конкурентоспособность, достаточно вспомнить недавнее решение Вьетнама закупить вместо российских «Панцирей» зенитно-ракетные комплексы малой дальности Spyder-SR израильского производства. Причем этим дело не ограничилось. Россия проиграла и тендер на строительство во Вьетнаме завода по производству автоматического оружия, и теперь вместо «Калашниковых» в стране будут выпускаться израильские же «Галилы» типов ACE 31 и ACE 32 (по лицензии от Israeli Weapon Industries), которые уже приняты на вооружение Ханоем.

В отношениях со странами АСЕАН можно привести еще немало негативных и труднообъяснимых примеров российского поведения. С 2005 года Москва добивалась участия в работе Восточноазиатского саммита. Спустя шесть лет все же добилась, и – президент Владимир Путин тут же подчеркнуто стал его игнорировать.

Причем в 2014 году его неявка на саммит ВАС вызвала всеобщее недоумение. Тогда, приняв участие в саммите АТЭС, все лидеры региона и примкнувший к ним Барак Обама сперва отправились в столицу Мьянмы, где и прошло очередное заседание ВАС, а затем на саммит G20 в Брисбене. Российский же президент с ними не поехал, предпочтя посетить недостроенный океанариум и хоккейный матч во Владивостоке, и только после этого вылетел на встречу «большой двадцатки».

Лидеров государств - членов АСЕАН, конечно, задевает подобное поведение, но даже не в обидах дело. Россия как экономический и политический партнер им просто не интересна. В регионе Москву воспринимают как "младшего брата" и сырьевой придаток Пекина, а соответственно и не намерены всерьез относиться ни к декларациям о «повороте России на Восток», ни к предложениям, которые в Маниле делал своим коллегам российский министр.