Военные захватили оппозиционный парламент Венесуэлы

Правительственные чиновники Венесуэлы, сопровождаемые военными Национальной боливарианской гвардии, вторглись во Дворец оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, передает РИА Новости со ссылкой на сайт парламента страны.

"После того, как закончилась сессия в этот понедельник, чиновники Делси Родригес, Дарио Вивас и Фидель Васкес, сопровождаемые многочисленной группой офицеров Национальной боливарианской гвардии, возглавляемой полковником Бладимиром Луго, вторглись во Дворец Национальной ассамблеи, вышибли двери и вломились в протокольный зал", - говорится на сайте ассамблеи.

По данным парламента, эти чиновники подготовили помещение для проведения встречи Национального учредительного собрания (НУС), намеченной на 10.00 вторника.