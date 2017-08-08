После церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова один на один, сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 10:45
Состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося с официальным визитом в Азербайджане, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Гурбангулы Бердымухамедову, члены делегации Туркменистана – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Туркменистана сфотографировались для официального фото.
* * *10:03
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был построен почетный караул.
В аэропорту президента Туркменистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.