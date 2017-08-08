Компания MegaBots впервые показала гигантского боевого робота Eagle Prime. Он будет представлять США на дуэли подобных машин, говорится в описании ролика на YouTube, пишет «Лента.ру».

Для управления роботом необходимы сразу два пилота, которые располагаются в кабине. Создатели рассказывают, что его вес превышает 12 тонн, а высота — около пяти метров. Eagle Prime оснащен V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 430 лошадиных сил. Из вооружения Eagle Prime имеет огромную клешню и пушку.

Первая дуэль между представителями Америки и Японии должна состояться в августе. Eagle Prime также сразится с китайским роботом Monkey King, однако даже примерная дата встречи еще не объявлена.