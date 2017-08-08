США введут новые санкции против Венесуэлы

США готовятся ввести новые санкции против Венесуэлы, заморозив активы порядка 10 или 20 чиновников, близких к главе страны Николасу Мадуро. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По информации агентства, сделано это может быть уже в течение ближайших суток. Представитель американского Минфина данное сообщение Bloomberg не прокомментировал.

Предыдущие санкции, введенные 31 июля Вашингтоном против Мадуро, предусматривают замораживание принадлежащих ему активов, если они будут обнаружены в американской юрисдикции, и запрет на заключение с ним сделок гражданами США.