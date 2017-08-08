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Очередной успех азербайджанских военных моряков фото; видео

 

В ходе второго этапа «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» конкурса «Кубок моря - 2017» выполнен эпизод №4 «Борьба с поступлением воды» на береговом тренажерном комплексе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно решению международной судейской коллегии по итогам выполнения эпизода, экипаж сторожевого корабля G-124 ВМС Азербайджана, показав наилучший результат, удостоился первого места. Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России занял второе, экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана третье, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана четвертое место.

 

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