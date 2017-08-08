В Азербайджан пытались ввезти контрабандные сигареты

Таможенные органы Азербайджана изъяли крупную партию сигарет зарубежного производства, не имеющих азербайджанских акцизных марок, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Интерфакс.
«Сотрудники Бакинского главного таможенного управления при осмотре принадлежащего гражданину Азербайджана Кязыму Гасанову автомобиля марки Mitsubishi Pajero обнаружили 73,34 тыс. сигарет производства России, Украины, США и других стран, не имеющих азербайджанских акцизных марок», - отмечается в сообщении.