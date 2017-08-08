Российский оппозиционер вышел на свободу

Осужденный по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 40-летний Сергей Удальцов вышел на свободу. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает телеканал «Коммерсантъ» со ссылкой на пост жены оппозиционера в Facebook.
Удальцов отбывал срок в колонии №3 общего режима в Тамбовской области.
В июле 2014 году Мосгордсуд приговорил С.Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы за организацию беспорядков во время согласованного с московскими властями «Марша миллионов» в 2012 году.