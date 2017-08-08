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Российский рубль усилил снижение

 

С открытия торгов на Московской бирже курс рубля продолжил свое  падение, пишет «Газета.ру».

В частности, курс доллара вырос на 4 копейки и составил 60,07 рубля. Между тем курс евро поднялся на 7 копеек - до 70,88 рубля.

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