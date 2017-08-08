Руководство Министерства обороны приняло участие в открытии Центра по ремонту и техническому обслуживанию боевых бронированных колесных машин различного назначения, сообщает пресс-служба Минобороны.

В центре будет проводиться техническое обслуживание бронированного корпуса военной техники, оборудования и систем вооружения, установленных на автомобильной технике, которая имеется в арсенале ВС страны. Здесь созданы все условия для подготовки водителей, наводчиков, операторов, а также кадров по другим специальностям из числа личного состава.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился со складом оружия, лабораторией, а также другими служебными и административными помещениями центра.



После проведения обзорного брифинга о деятельности центра министр обороны дал соответствующие указания в связи с расширением функционала и возможностей объекта.