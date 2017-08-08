Во Франции молния ударила в группу подростков

Восемь подростков пострадали от удара молнии в кэмпинге на западе Франции, сообщила газета Le Monde со ссылкой на местную префектуру.

Сообщается, что 15-летний подросток находится в тяжелом состоянии. Еще у семи диагностированы различные травмы. Также все подростки получили контузию.

Инцидент произошел накануне вечером, в 60 км от города Пуатье, департамент Вьенна, куда в этот день прибыла находящаяся на каникулах группа из 16 подростков в возрасте 13 - 17 лет. Они намеревались принять участие в спортивных мероприятиях на местной базе отдыха.

На место происшествия были вызваны спасатели и реанимационная бригада. С подростками также работает медицинская психологическая служба.