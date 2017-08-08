На здании отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Business Insider.

Изображение появилось на стене сразу над названием гостиницы. Путин запечатлен стоящим на фоне российского флага. Рядом можно видеть текст: "Рад помочь, бро".

Имеются здесь и другие надписи, среди которых: "Следуй за деньгами", "Доступные сервисы по отмыванию денег" и другие.

Было зафиксировано шествие перед зданием людей в форме, похожей на военную, размахивавших флагом России.

Как стало известно позже, организован был марш в рамках акции под названием "Follow the money" ("Следуй за деньгами"). Ее автор – журналист Робин Белл.