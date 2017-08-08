Сорокаградусная жара в Баку

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Слабый юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью на Абшероне ожидается 25 - 28, днем - 37 - 42 градуса тепла. В Баку ночью будет 26 - 28, днем - 39 - 41 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70 - 80%, днем - 35 - 45%.

Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханов, Пиршаги, Нардаран и Бильгя составит 28 - 29, на пляжах Загульбы, Бузовнов, Мардакян и Шувелан – 29 - 30, Тюркан, Говсанов, Сахиля и Шихово – 30 - 31 градус тепла.