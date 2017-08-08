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Депортация журналиста «Новой газеты» в Узбекистан приостановлена

 

Московский городской суд изменил свое решение о выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза, приостановив депортацию до завершения разбирательства его жалобы в ЕСПЧ. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ТАСС.

До этого момента журналист будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан в Москве.

4 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) применил срочные меры по запрету на перемещение Феруза после того, как его адвокат Кирилл Коротеев подал жалобу в инстанцию. «Европейский суд сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ», — пояснил защитник

Ранее Басманный суд принял решение о выдворении Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов), гражданина Узбекистана. Его признали виновным в «нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания». После оглашения решения журналист попытался покончить с собой в зале заседания.

Корреспондента «Новой газеты» задержали 1 августа рядом с редакцией, после чего, под предлогом установления личности, забрали его в ОВД.

Феруз покинул Узбекистан в 2008 году. По словам журналиста, там его пытались завербовать спецслужбы и подвергали пыткам. Он запросил временное убежище в России, однако в этом ему было отказано. Журналист подал апелляцию на это решение.

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