Российский президент сегодня прибывает в страну сколь древнюю, столь и крошечную – Абхазию . На территории около восьми с половиной тысяч квадратных километров с незапамятных времен разместились представители более 60 народностей, в общей сложности около 245 тысяч человек, причем абхазы составляют чуть менее их половины.

Нельзя сказать, что четверть миллиона людской массы порядка десяти лет назад возмечтала о независимости и суверенитете. Но в том, что 120 тысяч с лишним абхазов были убеждены в справедливости своего желания жить и развиваться независимо от Грузии, можно не сомневаться. Тбилиси никак не мог с этим согласиться, как и Баку в то же самое время с требованием карабахских армян. Однако Москва была на стороне абхазов, совершенно не маскируясь, в отличие от ее отношения к армянскому сепаратизму в Нагорном Карабахе.

В результате Абхазия стала, точно также как и Нагорный Карабах, "самостоятельным" вооруженным государством с неопределенным названием и столь же неопределенным будущим. Российский президент уже дважды наведывался в Сухуми (в 2009 и в 2013 годах) - курортный город на берегу Черного моря, ставший столицей Республики Абхазия, признаваемой в этом качестве семью странами, включая Вануту, Тувалу и упоминавшееся выше сепаратистское образование под названием «Нагорно-Карабахская Республика».

Но данный визит, по общему мнению, во многих отношениях особый: Тбилиси объявил во всей стране траур в связи с 8-м августа – началом войны с сепаратистскими Южной Осетией и Абхазией. Последняя, в свою очередь, закрыла свою границу с бывшей «метрополией», опасаясь враждебных действий против нее со стороны разгневанных грузин.

Президент международно-непризнанной республики Рауль Хаджимба объявил, что встреча с высоким гостем из Москвы состоится в Пицунде - событие, которое в Тбилиси объясняют осложнением социально-экономической ситуаций в бывшей автономии, официально именуемой «оккупированным регионом Грузии».

Однако на сей раз, по общему мнению тбилисских экспертов, приезд вызван сугубо желанием Москвы продемонстрировать и Грузии, и Вашингтону, вселившему в сердца грузинского руководства столько надежд в ходе незабываемого визита вице-президента Майка Венса.

Обычно летний Сухуми, переполненный туристами из России, всем своим видом, к радости официальных гостей Москвы, демонстрирует нерушимую абхазо-российскую дружбу. Увы, Сухуми сегодня – это опустевшая от российских туристов набережная, проваленный курортный сезон, взрыв на военной базе в Гудауте, два погибших российских туриста и более 60-ти пострадавших граждан. К этому следует добавить тяжелую криминогенную ситуацию, похищения, ограбления, убийства...

Кстати, российские СМИ пишут о многочисленных отменах туристических поездок в Абхазию, причем «отказный процесс нарастает». Статистики же, в свою очередь, сообщают, что по сравнению с прошлым годом количество туристов здесь сократилось вдвое. Неутешительной выглядит и криминогенная ситуации в Абхазии: если в прошлом году на территории ее было зафиксировано 298 уголовных преступлений, то только за 7 месяцев года текущего местное МВД знасчитало их 400.

Путин намерен показать, что Абхазия является сферой российского влияния, а также максимально укрепить здесь российское присутствие, пишут грузинские СМИ. Высказывается также мнение, что обстановка недовольства в Абхазии нагнетается определенными силами в целях ускорения процесса создания совместного с российскими силовыми структурами информационного центра.

Кроме того, во взаимоотношениях Москвы и Сухуми наличествуют несколько болезненных вопросов. Это в первую очередь неуступчивость в вопросе приобретения недвижимости в Абхазии россиянами. Тут напоминают, что не так давно Абхазию посетили глава российского МИДа Лавров и его заместитель Карасин. Однако морально-политический фон как никогда ранее наименее благоприятный как для В.В.Путина, так и для принятия военно-политических решений.