Минэкологии: «Рестораны повернули канализацию в Каспий»

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) провело рейды на побережье Каспийского моря, передает Trend.

Согласно информации министерства, действующие на побережье Каспийского моря центры отдыха Aquapark, «121», Amay, пляж Delfin, кафе Fərdi, кафе Cənub нарушили нормы утилизации твердых бытовых отходов, а в ресторане Balıq evi сточные воды сливались в море без соответствующей очистки.

В отношении нарушивших закон владельцев объектов были составлены протоколы, и им было дано время для устранения недочетов.

В связи с выявленными административными правонарушениями виновные лица были оштрафованы в общей совокупности на 6 150 манатов, говорится в сообщении Минэкологии, распространенном во вторник.

Рейды продолжаются, отметили в министерстве.