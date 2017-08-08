Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Польшу, сообщает радиостанция ZET в своем Twitter.
"Разыскиваемый грузинскими властями Михаил Саакашвили выехал из Польши", — говорится в сообщении.
Ранее власти Грузии обратились к Польше с запросом, находится ли на территории страны бывший президент Грузии.
До этого депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о решении украинского президента Петра Порошенко лишить его гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.