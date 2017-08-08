Шиитская группировка грозит Вашингтону возмездием

Военизированная группировка «Аль Хашд аш-Шааби» в Ираке осудила недавние атаки США на свои позиции, заявив, что силы группировки дадут сокрушительный ответ на эти обстрелы, сообщает агентство Tasnim.

Бригады «Катаиба Сайида аш-Шухада» - ответвления «Хашд аль-Шааби» в заявлении в понедельник заявили, что в результате нападения ВВС США на их позиции есть большое число погибших и раненых, сообщает агентство Al Sumaria.

В заявлении также говорится, что «криминальные силы» США нанесли большой урон позициям «Катаиба Сайида аш-Шухада» вдоль общей границы между Ираком и Сирией,

«Мы заявляем, что это не останется безнаказанным», - говорится в заявлении.